Trump comparte información “clasificada” sobre el espionaje a China [ENG]  

Periodista: “¿Habló con Xi sobre los ciberataques que ha llevado a cabo contra Estados Unidos?” Trump: “Sí. Y él habló sobre ataques que nosotros hemos llevado a cabo en China. Ya sabe, lo que ellos hacen, nosotros también lo hacemos. Nosotros también les espiamos muchísimo.” “Le dije: ‘hacemos muchas cosas contra vosotros que ni siquiera conocéis’”. Según CNBC, también dijo que se negó a responder a Xi cuando este le preguntó a Trump si Estados Unidos defendería Taiwán en caso de que China lo atacara.
| etiquetas: trump , xi , espionaje , china
Tengo mis dudas sobre si Trump sería capaz de sacarse el B2 de inglés.