Trump: "Charlie Kirk no odiaba a sus oponentes. Quería lo mejor para ellos. En eso discrepé con Charlie. Yo odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos" [ENG]

En el memorial realizado este domingo 21 de septiembre para Charlie Kirk —activista conservador y cofundador de Turning Point USA—, el expresidente Donald Trump hizo declaraciones que generaron sorpresa, al manifestar públicamente una diferencia fundamental con el estilo que él atribuye a Kirk. Durante su discurso en el velorio en el State Farm Stadium, Trump sostuvo que Kirk “no odiaba a sus oponentes. Quería lo mejor para ellos. En eso discrepé con Charlie”. Luego agregó: “Odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos.

Charlie Kirk sí que odiaba a quienes consideraba sus oponentes. ¿O acaso hay mayor forma de odio que querer privar de derechos a los demás?
#4 Donde podría leer, de manera fiable, sobre esas prohibiciones de derechos?
#8 En los discursos del difunto. ¿Dónde quieres leerlo? Estás hablando de un cristofascista que daba mítines y discursos donde básicamente pedía aplastar y borrar los derechos de los demás. Te vas y los lees. Aquí subieron una noticia con montones d ellos hace un par de días. Más fiable que él mismo diciéndolo no vas a encontrar nada.
#11 Ahora mismo es ya irrelevante lo que el difunto quería o no quería. Mejor no entrar en esa "guerra" que algunos quieren que se entre artificialmente.

Sólo hay que ver a Trump cómo es el último al que le interesaba lo que decía el señor. El mismo Trump pregunta en plan sorna a la viuda (y el hijoputa siempre tomándoselo todo a guasa) diciendo que el Kirk está enfadado con él :shit: o que la viuda puede convencerle de la senilidad estúpida que ha soltado.

Se está riendo a la…   » ver todo el comentario
#4 falso. Y los derechos son una forma de privilegio tal como los concibes. Tenemos que ser iguales ante la ley, no iguales.
Hay que ser un hijoputa nivel dios para decir en un funeral que uno es más hijodeputa que el que se ha muerto o_o :palm:
#3 En realidad le suda la polla el muerto.

Sólo hay que verle bailar y cantar al lado de la viuda, con su sonrisa de psicópata, como si fuera un mitin electoral más:

x.com/mjfree/status/1969963190738878624
#6 Está totalmente fuera de lugar o_o Hasta la mujer parece sentirse incómoda con la escena... Madre mía que panorama :palm:
Bueno, pues ya sabemos cuál va a ser el discurso de odio penalizado al que se refiere aquí Pam Bondi:

x.com/OfTheBraveUSA/status/1969507083339833564


y no va a ser el discurso de odio difundido por de Trump, eso seguro.

PD: Cada vez tengo mayor presentimiento de que Trump, no acaba la legislatura. Por mucha seguridad que tenga a su alrededor, el número de tiradores con pericia en tiros a la larga distancia, dispuestos a cargarse a este energúmeno en directo, aumenta, y al final conseguirán su objetivo. Él mismo está provocando esta contrareacción, la "ultra izquierda" no tiene nada que ver con esto. El odio a Trump y el deseo de verle muerto, aumenta cada día que suelta una de sus sandeces.
#1 eso sí no implosiona antes la economía y lo echan a patadas "los suyos". Entre aranceles y la burbuja de la "IA omnisciente que catapultaría la productividad", son una bomba de relojería.

Para compensar seguro que se buscará algún motivo para democratizar algún país con recursos pero "alejado del bien".
EEUU va camino a convertirse en una dictadura muy peligrosa tanto para sus habitantes como para el resto del mundo.
Competición de inhumanidad
El presidente de USA (es decir, de TODOS los norteamericanos) haciendo una llamada al odio y a la confrontación en el funeral de uno de sus suporters más mediáticos (supuestamente asesinado por un adolescente obnubilado por el odio y la confrontación).

Cualquiera diría que el guión de todo esto ya estaba escrito...
