Trump: "Charlie Kirk no odiaba a sus oponentes. Quería lo mejor para ellos. En eso discrepé con Charlie. Yo odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos" [ENG]  

En el memorial realizado este domingo 21 de septiembre para Charlie Kirk —activista conservador y cofundador de Turning Point USA—, el expresidente Donald Trump hizo declaraciones que generaron sorpresa, al manifestar públicamente una diferencia fundamental con el estilo que él atribuye a Kirk. Durante su discurso en el velorio en el State Farm Stadium, Trump sostuvo que Kirk “no odiaba a sus oponentes. Quería lo mejor para ellos. En eso discrepé con Charlie”. Luego agregó: “Odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos.
| etiquetas: charlie kirk , discurso de odio , trump
Sólo hay que ver a Trump cómo es el último al que le interesaba lo que decía el señor. El mismo Trump pregunta en plan sorna a la viuda (y el hijoputa siempre tomándoselo todo a guasa) diciendo que el Kirk está enfadado con él o que la viuda puede convencerle de la senilidad estúpida que ha soltado.
Se está riendo a la… » ver todo el comentario
Sólo hay que verle bailar y cantar al lado de la viuda, con su sonrisa de psicópata, como si fuera un mitin electoral más:
x.com/mjfree/status/1969963190738878624
x.com/OfTheBraveUSA/status/1969507083339833564
y no va a ser el discurso de odio difundido por de Trump, eso seguro.
PD: Cada vez tengo mayor presentimiento de que Trump, no acaba la legislatura. Por mucha seguridad que tenga a su alrededor, el número de tiradores con pericia en tiros a la larga distancia, dispuestos a cargarse a este energúmeno en directo, aumenta, y al final conseguirán su objetivo. Él mismo está provocando esta contrareacción, la "ultra izquierda" no tiene nada que ver con esto. El odio a Trump y el deseo de verle muerto, aumenta cada día que suelta una de sus sandeces.
Para compensar seguro que se buscará algún motivo para democratizar algún país con recursos pero "alejado del bien".
Cualquiera diría que el guión de todo esto ya estaba escrito...