Trump: "Charlie Kirk no odiaba a sus oponentes. Quería lo mejor para ellos. En eso discrepé con Charlie. Yo odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos" [ENG]  

En el memorial realizado este domingo 21 de septiembre para Charlie Kirk —activista conservador y cofundador de Turning Point USA—, el expresidente Donald Trump hizo declaraciones que generaron sorpresa, al manifestar públicamente una diferencia fundamental con el estilo que él atribuye a Kirk. Durante su discurso en el velorio en el State Farm Stadium, Trump sostuvo que Kirk “no odiaba a sus oponentes. Quería lo mejor para ellos. En eso discrepé con Charlie”. Luego agregó: “Odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos.