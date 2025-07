Trump carga contra la política migratoria europea: "Esta inmigración está matando a Europa"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha arremetido contra la política migratoria en Europa y tildado la presencia de inmigrantes en algunos países europeos de "una horrible invasión". "No va a haber más Europa, tienen que ponerse las pilas", ha apremiado a los países europeos. "Tienen que parar esta horrible invasión que está sucediendo en Europa. Algunos líderes no han permitido que esto suceda y no están recibiendo el crédito suficiente. Esta inmigración está matando a Europa", ha añadido el líder estadounidense.