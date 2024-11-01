edición general
2 meneos
9 clics

Trump carga contra los inmigrantes somalíes: “Su país apesta. No los quiero en EE. UU.”  

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha acusado a los inmigrantes somalíes de aprovecharse de Estados Unidos y en una dura crítica lanzada contra esa comunidad subraya que su país «apesta» y que él no los quiere en EE.UU. «No son gente que trabaje, gente que diga vamos a hacer grande este lugar. No hacen más que quejarse. (…) Dicen que esto no es el paraíso, pero cuando vienen del infierno y no hacen más que quejarse no los queremos en nuestro país. Que vuelvan al lugar de donde llegaron», indicó en una reunión de su gabinete.

| etiquetas: trump , inmigrantes , somalies , su pais apesta
2 0 0 K 30 politica
4 comentarios
2 0 0 K 30 politica
Antipalancas21 #1 Antipalancas21 *
Eso es que no tienen petroleo ni tierras raras, por eso apesta.
0 K 20
ur_quan_master #2 ur_quan_master
El Potus cometienso delito de odio públicamente. Todo bien
1 K 19
Horus #3 Horus
Extraño la época en que ser un racista de mierda era motivo de vergüenza.
0 K 10
Amoniaco #4 Amoniaco *
Hay que recordar que en Somalia hay piratas. Cuestan a las empresas miles de millones al año.
Es una auténtica jodienda.
Luego hay récord de amputacioend del clitoris, esclavitud, yihadismo y un larguísimo etc.
Eso no quita que Trump sea gilipollas, pero Somalia como país, no queréis vivir allí....
0 K 5

menéame