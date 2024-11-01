Trump carga contra los inmigrantes somalíes: “Su país apesta. No los quiero en EE. UU.”  

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha acusado a los inmigrantes somalíes de aprovecharse de Estados Unidos y en una dura crítica lanzada contra esa comunidad subraya que su país «apesta» y que él no los quiere en EE.UU. «No son gente que trabaje, gente que diga vamos a hacer grande este lugar. No hacen más que quejarse. (…) Dicen que esto no es el paraíso, pero cuando vienen del infierno y no hacen más que quejarse no los queremos en nuestro país. Que vuelvan al lugar de donde llegaron», indicó en una reunión de su gabinete.