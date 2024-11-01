Trump y Bessent destrozan el dólar [en]

Trump no sabe nada de teoría o política monetaria. Sin embargo, él y su secretario del Tesoro están jugando de forma imprudente (¿otra distracción más de los archivos de Epstein?) con la moneda de reserva mundial y provocando tensión en todo el sistema.
| etiquetas: estados unidos , política económica
Tú te quejabas de no sé qué.
La moneda de cualquier país, tal y como está montado el sistema hoy en día, funciona como el sistema de planificación central socialista perfecto. Stalin se haría pajas si lo viera.
Se trata de un producto que solo puede producir el estado, a través del banco central correspondiente.
Es ilegal que un particular produzca moneda.
Es obligatorio… » ver todo el comentario
www.meneame.net/story/frecuencia-eyaculacion-encuentra-entre-claves-pr
Pero ya que estaba por aquí ...
El dinero, no es mas que un trato entre partes por el cual a un objeto (dinero) se le asigna un valor intrinseco para el intercambio de bienes.
Y esas partes deben de garantizar una estabilidad y confianza.
Y si no es el estado, ¿quien puede darme una herramienta comun para que yo te compre algo y tú me compres algo? Y que a la vez es minimamente estable?
P.D. Del dinero que tu produzcas, como neoliberal de libro, no se fiaría ni tu vecino.
En su dia la moneda la emitían los duques o los condes y estaba respaldada por el oro o la plata de la que estaba hecha. Era menos vulnerable a las tropelías del banco central, competían entre ellas. Ahora no.