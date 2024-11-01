edición general
Trump y Bessent destrozan el dólar [en]

Trump no sabe nada de teoría o política monetaria. Sin embargo, él y su secretario del Tesoro están jugando de forma imprudente (¿otra distracción más de los archivos de Epstein?) con la moneda de reserva mundial y provocando tensión en todo el sistema.

Findeton #2 Findeton *
Trump es tonto, por eso tiene a Bessent en el Tesoro, pronto Kevin Warsh en la FED, y en general el equipo del fondo de Soros (colegas de Druckemiller) manejando el tema económico. /sarcasm
#13 UNX
Dudo que la idea de Carney se materialice. En primer lugar, por falta de voluntad política de la inmensa mayoría de países relevantes. En segundo lugar, porque se exponen a que EEUU los democratice.
#12 diablos_maiq *
#11 el problema te lo he dado yo: ¿quién debería emitir lar monedas?
Tú te quejabas de no sé qué.
#10 diablos_maiq
#9 entonces ¿quién debería emitir las monedas que yo me gasto?
BenitoCameIa #11 BenitoCameIa
#10 yo solo describo la situación y el problema, no prescribo soluciones. Soy como Podemos cuando empezaban.
BenitoCameIa #3 BenitoCameIa
A mí me parece que el problema es más profundo que ese. El problema es que los estados destruyen la calidad del dinero en general, no solo el dólar.

La moneda de cualquier país, tal y como está montado el sistema hoy en día, funciona como el sistema de planificación central socialista perfecto. Stalin se haría pajas si lo viera.

Se trata de un producto que solo puede producir el estado, a través del banco central correspondiente.

Es ilegal que un particular produzca moneda.

BenitoCameIa #5 BenitoCameIa
#4 por eso vine aquí, pensando que era un club de pajas, el nombre da lugar a confusión. Ya estaba yo, polla en mano, y me encuentro con aburridisimas noticias sobre política que me importan 3 cojones por lo general.

Pero ya que estaba por aquí ...
RoterHahn #6 RoterHahn
#3
El dinero, no es mas que un trato entre partes por el cual a un objeto (dinero) se le asigna un valor intrinseco para el intercambio de bienes.
Y esas partes deben de garantizar una estabilidad y confianza.
Y si no es el estado, ¿quien puede darme una herramienta comun para que yo te compre algo y tú me compres algo? Y que a la vez es minimamente estable?

P.D. Del dinero que tu produzcas, como neoliberal de libro, no se fiaría ni tu vecino.
BenitoCameIa #8 BenitoCameIa
#6 pues tal vez yo concretamente no, pero yo me fiaría mucho más de una moneda respaldada por la acción de Tesla o de Amazon que del bolivar venezolano o el dólar de Zimbabue, no crees?

En su dia la moneda la emitían los duques o los condes y estaba respaldada por el oro o la plata de la que estaba hecha. Era menos vulnerable a las tropelías del banco central, competían entre ellas. Ahora no.
#7 diablos_maiq
#3 todos mis problemas se resolverían si pudiese emitir todas las monedas que me diese la gana :-D
BenitoCameIa #9 BenitoCameIa
#7 lo dudo mucho
