Trump asume que la guerra contra Irán se complica y busca cómo financiarla

La Administración Trump quiere 200.000 millones extra para su guerra en Irán mientras busca desesperadamente cómo frenar la escalada de precios del petróleo, con el barril llegando a los 118 dólares, al tiempo que el presidente de EEUU dice cada día que Irán está derrotado, Todo son contradicciones. El presidente de EEUU, Donald Trump, es capaz de decir en la misma comparecencia que Irán está derrotado y, a la vez, reconocer que necesita más dinero para seguir con la guerra que está cumpliendo su tercera semana.