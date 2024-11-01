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Trump asume que la guerra contra Irán se complica y busca cómo financiarla

Trump asume que la guerra contra Irán se complica y busca cómo financiarla

La Administración Trump quiere 200.000 millones extra para su guerra en Irán mientras busca desesperadamente cómo frenar la escalada de precios del petróleo, con el barril llegando a los 118 dólares, al tiempo que el presidente de EEUU dice cada día que Irán está derrotado, Todo son contradicciones. El presidente de EEUU, Donald Trump, es capaz de decir en la misma comparecencia que Irán está derrotado y, a la vez, reconocer que necesita más dinero para seguir con la guerra que está cumpliendo su tercera semana.

| etiquetas: trump , asume guerra , contra , iran , se complica , fondos , financiarla
11 5 0 K 199 Trump
14 comentarios
11 5 0 K 199 Trump
Comentarios destacados:    
#4 galaicocatalán
Otro de la escuela Feijóo... no gana la guerra ya porque no quiere..
6 K 51
Apotropeo #7 Apotropeo
#4 No gana la guerra porque no quiere.
No gana el Nobel porque no quiere.
No es más tonto porque no puede.
3 K 28
EldelaPepi #5 EldelaPepi
“Vivimos en un mundo muy volátil”
Es como si te tiras un cuesco en un ascensor lleno de gente y luego dices "este ascensor apesta".

Se nota que la pasta que está fundiendo no es la suya.
3 K 37
ipanies #1 ipanies
Con lo que nos va a cobrar de más por el GLP no le llega?!?!
2 K 30
Priorat #2 Priorat
Es obvio que la situación es inesperada e imprevista. Si no no estarían pidiendo un presupuesto adicional.
2 K 26
placeres #9 placeres
#2 No tiene por qué ser imprevisto.

Casi seguro es tenían un plan B con costes reales y plazos estimados si no conseguían un golpe de estado/guerra civil inmediata. En una democracia como la norteamericana lo habitual es esperar a que el conflicto sea un hecho consumado para pedir el presupuesto. Una vez iniciada la guerra, apelar a la bandera silencia las preguntas incómodas

Iran esta militarmente derrotada, es un hecho, nadie puede ganar a USA+Israel juntas, lo único que podía hacer es encarecer la victoria que no puedan despedazarla completamente.
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#10 yukatan
#9 De hecho los misiles que lanza Iran cada dia, van derrotados por el camino... llegan llorando.
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Rogue #6 Rogue
Que venda merchandising de Make America Great Again.
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tul #3 tul
cualquier excusa le va bien para robar mas, parece del partido podrido
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Arzak_ #8 Arzak_
Que lo financie vendiendo gorras, móviles y sus criptomonedas.

8-D
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Nube_Gris #11 Nube_Gris
Que la esposa haga otra película, a ver si hay más suerte esta vez y alguien va a verla.
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moco36 #13 moco36
Que pida perras a los maga, un crowdfunding a ayuso y milei.
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josde #14 josde
#13 Y si le falta que se los pida al PP y Vox de lo que rapiñan en España.
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Rixx #12 Rixx
La guerra de Schrödinger.
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menéame