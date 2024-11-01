Trump asume que la guerra contra Irán se complica y busca cómo financiarla

La Administración Trump quiere 200.000 millones extra para su guerra en Irán mientras busca desesperadamente cómo frenar la escalada de precios del petróleo, con el barril llegando a los 118 dólares, al tiempo que el presidente de EEUU dice cada día que Irán está derrotado, Todo son contradicciones. El presidente de EEUU, Donald Trump, es capaz de decir en la misma comparecencia que Irán está derrotado y, a la vez, reconocer que necesita más dinero para seguir con la guerra que está cumpliendo su tercera semana.
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No gana el Nobel porque no quiere.
No es más tonto porque no puede.
Es como si te tiras un cuesco en un ascensor lleno de gente y luego dices "este ascensor apesta".
Se nota que la pasta que está fundiendo no es la suya.
Casi seguro es tenían un plan B con costes reales y plazos estimados si no conseguían un golpe de estado/guerra civil inmediata. En una democracia como la norteamericana lo habitual es esperar a que el conflicto sea un hecho consumado para pedir el presupuesto. Una vez iniciada la guerra, apelar a la bandera silencia las preguntas incómodas
Iran esta militarmente derrotada, es un hecho, nadie puede ganar a USA+Israel juntas, lo único que podía hacer es encarecer la victoria que no puedan despedazarla completamente.