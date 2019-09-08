Trump asegura que él puso en el poder a Al Shara y celebra el "fenomenal trabajo" del presidente sirio

Trump no se ha andado con contemplaciones a la hora de describir a Al Shara. "Es un tipo duro. No es precisamente un chico del coro. Un chico del coro no podría hacer lo que está haciendo, pero Siria se está uniendo, y muy bien", ha declarado Trump antes de asegurar que "se está comportando muy bien con los kurdos".
Bueno, Trump fue el que llegó a invitar a los talibán a Camp David en su primera administración
www.washingtonpost.com/politics/pompeo-defends-trumps-decision-to-invi
El actual presidente de Siria, Ahmed al Shara (anteriormente conocido como Abu Mohamed al Golani). fue el cabecilla de Hayat Tahrir al Sham (HTS), el grupo yihadista que lideraba la ofensiva que derrocó a Bashar al Assad a finales de 2024.
Fue detenido de 2005 a 2011durante la guerra de Irak y recluido en Camp Bucca, el centro de detención estadounidense en el sur de Irak (cerca de la frontera con Kuwait). Fue clasificado por los… » ver todo el comentario