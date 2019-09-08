edición general
10 meneos
9 clics
Trump asegura que él puso en el poder a Al Shara y celebra el "fenomenal trabajo" del presidente sirio

Trump asegura que él puso en el poder a Al Shara y celebra el "fenomenal trabajo" del presidente sirio

Trump no se ha andado con contemplaciones a la hora de describir a Al Shara. "Es un tipo duro. No es precisamente un chico del coro. Un chico del coro no podría hacer lo que está haciendo, pero Siria se está uniendo, y muy bien", ha declarado Trump antes de asegurar que "se está comportando muy bien con los kurdos".

| etiquetas: trump , al shara , fenomenal trabajo
9 1 0 K 117 actualidad
7 comentarios
9 1 0 K 117 actualidad
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Ese no tenía una recompensa por su cabeza no hace tanto del propio Departamento de Estado de EEUU que llego a ofrecer hasta 10 millones de dólares por información que llevara a su captura, a través del programa Rewards for Justice, debido a su liderazgo en el grupo militante Hayat Tahrir al-Sham, anteriormente vinculado a Al-Qaeda.?

Bueno, Trump fue el que llegó a invitar a los talibán a Camp David en su primera administración
www.washingtonpost.com/politics/pompeo-defends-trumps-decision-to-invi
3 K 61
#2 Rixx
Diccionario Trump: Yihadista sanguinario/tipo duro... criminal pedófilo/tipo estupendo. :-D
1 K 18
alehopio #4 alehopio *
Que no se cuelgue medallas que no le corresponden.

El actual presidente de Siria, Ahmed al Shara (anteriormente conocido como Abu Mohamed al Golani). fue el cabecilla de Hayat Tahrir al Sham (HTS), el grupo yihadista que lideraba la ofensiva que derrocó a Bashar al Assad a finales de 2024.

Fue detenido de 2005 a 2011durante la guerra de Irak y recluido en Camp Bucca, el centro de detención estadounidense en el sur de Irak (cerca de la frontera con Kuwait). Fue clasificado por los…   » ver todo el comentario
0 K 18
Sergio_ftv #1 Sergio_ftv
La democracia y la soberanía nacional que tan bien pregonan los defensores del imperialismo anglosajón NATO. Siria, aparte de robar su petróleo, sirve de paso a un gaseoducto de esos de los que usté me habla.
0 K 16
EvilPreacher #7 EvilPreacher
«Chico de coro» :palm: En español se dice «monaguillo». Cada día renunciamos más al vocabulario español.
0 K 11
johel #6 johel *
Es un asesino hijo de la gran puta pero es nuestro asesino hijo de la gran puta y que me disculpe la gran puta por considerar que esto puede ser hijo suyo.
0 K 10
#5 perica_we
acabará el gaseoducto entre irak y el mediterraneo antes que el presidente sirio tenga el control de siria... y..... oh wait!!!
0 K 7

menéame