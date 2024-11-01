Trump arremete contra una periodista tras preguntarle por la subida de los precios de la gasolina en un tenso intercambio: "Qué pregunta tan estúpida" [ENG]  

"Señor presidente, usted está aquí en medio del contexto de la guerra en Irán", preguntó Scott cuando Trump hizo una aparición inesperada el jueves 7 de mayo. Scott preguntó: "¿Por qué centrarse ahora en todos estos proyectos? ¿Seguimos viendo cómo los precios de la gasolina se disparan?". Eso bastó para que Trump estallara. "¿Sabes por qué? Porque quiero mantener nuestro país bonito y seguro. Bonito también", respondió airadamente Trump. Luego señaló la "suciedad" y lo "asqueroso" que era Washington D. C.