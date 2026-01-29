·
6
meneos
12
clics
Trump anuncia una tregua temporal de Rusia para detener los bombardeos sobre ciudades de Ucrania
El presidente estadounidense afirma que el líder ruso ha aceptado un alto el fuego de una semana en el momento más duro del invierno. [Visible en modo lectura]
|
etiquetas
:
guerra
,
rusia
,
ucrania
,
alto el fuego
6
0
0
K
56
actualidad
6 comentarios
6
0
0
K
56
actualidad
#3
pozz
Los nazis rusos aprovecharan para acumular drones y misiles para la proxima tanda de terrorismo contra objetivos puramente civiles, si Putin sabe hacer algo, es reirse del tonto de Trump.
4
K
28
#4
Piscardo_Morao
#3
Primero habrá que ver si Putin ha aceptado una tregua de verdad o es otra de las mentiras / desvaríos de Trump.
1
K
18
#5
pirat
#3
Como si al trampas le preocupara la paz y los ucranianos...
0
K
9
#6
concentrado
#3
Bueno, también es posible que mañana nos desayunemos con nuevos bombardeos por parte de Rusia. Lo que diga Trump no tiene porqué coincidir con la verdad. De hecho casi nunca coincide.
0
K
20
#1
DORO.C
¿Esta será de verdad?
0
K
16
#2
MrMax
Como el alto el fuego de Gaza?
1
K
14
