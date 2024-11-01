La CEOE rechaza subir el salario mínimo como propone el Gobierno porque “vas a los bares y están llenos”

La patronal se aleja casi definitivamente del acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 1.221 euros brutos en 14 pagas, 37 euros más que en la actualidad, porque “paseas por el centro de cualquier ciudad española y todos los bares y restaurantes están a reventar, todos, y no solo de turistas, sino sobre todo de gente de aquí”, según expresó ayer José Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.