Trump anuncia que recibirá a Corina Machado la próxima semana y se muestra dispuesto a aceptar su Nobel de la Paz: "Sería un honor"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la líder de la oposición venezolana, Maria Corina Machado, estará en Washington D.C la siguiente semana y que está interesado en saludarla El entrevistador, Sean Hannity, preguntó al mandatario si aceptaría el Premio Nobel de la Paz ganado por María Corina Machado, quien se lo ofreció por ordenar la operación militar con la que capturó al presidente, Nicolás Maduro, y Trump respondió "sería un gran honor".
Yo ya opto por tirar por “la vía Trump”, que básicamente es la vía donde se haga o se diga la estupidez más grande
Solo queda disfrutar durante 3 años más
Ahora sólo falta saber si El Instituto Nobel, que ya dijo que el premio es intrasferible, dirá algo o "se harán los suecos". Es lo que tiene dar estos premios a gentuza de dudosa moralidad, no sólo es el desprestigio por la entrega del premio, sino el bochornoso espectáculo que estamos viendo.
Cuando a un abusón de manual se le ríen las gracias el miserable se crece. Este tipo, sin oposición interna ni externa, al contrario, con mucho mierdas poniéndose de perfil o aplaudiéndole, va a continuar haciéndolo.
¿Os dais cuenta del anómalo silencio de los acostumbrados voceros de siempre? Es porque no saben donde meterse ni como reaccionar, el rey está desnudo y hasta el más tonto puede verlo.
Pero es que.... joder.... hay mucho malo que sacar eh? Mucho...
Hemos llegado ya :