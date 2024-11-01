Trump anuncia que recibirá a Corina Machado la próxima semana y se muestra dispuesto a aceptar su Nobel de la Paz: "Sería un honor"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la líder de la oposición venezolana, Maria Corina Machado, estará en Washington D.C la siguiente semana y que está interesado en saludarla El entrevistador, Sean Hannity, preguntó al mandatario si aceptaría el Premio Nobel de la Paz ganado por María Corina Machado, quien se lo ofreció por ordenar la operación militar con la que capturó al presidente, Nicolás Maduro, y Trump respondió "sería un gran honor".