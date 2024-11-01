edición general
16 meneos
15 clics
Trump anuncia que recibirá a Corina Machado la próxima semana y se muestra dispuesto a aceptar su Nobel de la Paz: "Sería un honor"

Trump anuncia que recibirá a Corina Machado la próxima semana y se muestra dispuesto a aceptar su Nobel de la Paz: "Sería un honor"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la líder de la oposición venezolana, Maria Corina Machado, estará en Washington D.C la siguiente semana y que está interesado en saludarla El entrevistador, Sean Hannity, preguntó al mandatario si aceptaría el Premio Nobel de la Paz ganado por María Corina Machado, quien se lo ofreció por ordenar la operación militar con la que capturó al presidente, Nicolás Maduro, y Trump respondió "sería un gran honor".

| etiquetas: trump , corina , machado , nobel , paz
14 2 0 K 165 politica
22 comentarios
14 2 0 K 165 politica
Comentarios destacados:        
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
Por favor, que se lo dé y lo acepte, sería más decandete todo.

Yo ya opto por tirar por “la vía Trump”, que básicamente es la vía donde se haga o se diga la estupidez más grande
6 K 109
ipanies #9 ipanies
#8 Y arrodillada con la cabeza gacha, no puede mirar directamente a Dios a los ojos... xD :palm: xD
3 K 60
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso *
#9 todos sabíamos que una segunda administración Trump iba a ser un circo de tres pistas, pero esto está empezando a superar mis expectativas.

Solo queda disfrutar durante 3 años más
1 K 35
skaworld #15 skaworld
#9 #10 Y mientras suena el Aaaaaaaaahhhhh Chigueñaaaaaaaaaa

www.youtube.com/watch?v=5qYjzNv-WoA
0 K 13
silvano.jorge #20 silvano.jorge
#10 ¿crees que no cambiará o se saltará la ley para seguir en el gobierno?
0 K 11
pip #1 pip
¿pero este señor que quiere, el premio o la medalla que dan con el premio? Es demasiado absurdo todo. Me agota un poco tanta gilipollez.
4 K 62
Gry #3 Gry
#1 ¿Importa si cuela y recibe Venezuela a cambio? xD
0 K 17
pip #13 pip
#3 me preocupa el nivel creciente de gilipollez global. Parece como si todos tuviesen una crayola insertada en el cerebro.
2 K 40
MiguelDeUnamano #17 MiguelDeUnamano
#3 El "pecado" ya lo cometió, en su momento no se humilló públicamente rechazando el Nobel para que se lo concediesen al crío. Ahora lo que le queda es humillarse y dárselo, aunque no debería confiar en que eso le otorgue el nombramiento de "gobernadora del protectorado de Venezuela".

Ahora sólo falta saber si El Instituto Nobel, que ya dijo que el premio es intrasferible, dirá algo o "se harán los suecos". Es lo que tiene dar estos premios a gentuza de dudosa moralidad, no sólo es el desprestigio por la entrega del premio, sino el bochornoso espectáculo que estamos viendo.
0 K 15
MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano
#1 Pues tal y como va la cosa, lo tenemos jodido.

Cuando a un abusón de manual se le ríen las gracias el miserable se crece. Este tipo, sin oposición interna ni externa, al contrario, con mucho mierdas poniéndose de perfil o aplaudiéndole, va a continuar haciéndolo.
2 K 29
#11 detectordefalacias
Las distopías se quedan cortas.

¿Os dais cuenta del anómalo silencio de los acostumbrados voceros de siempre? Es porque no saben donde meterse ni como reaccionar, el rey está desnudo y hasta el más tonto puede verlo.
5 K 61
skaworld #6 skaworld
Ese momento en el que ya empiezas a pensar que no puede ser tan imbécil, que esto tiene que ser propaganda por la perdida de los intereses petroleros de Europa en Venezuela que le estan sacando todo lo malo en una campaña de desprestigio...

Pero es que.... joder.... hay mucho malo que sacar eh? Mucho...
3 K 60
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Que también le den el de Física y el de Literatura.
3 K 52
ctrlaltsupr1 #19 ctrlaltsupr1
#7 Y el de Matemáticas :troll:
0 K 6
Herumel #2 Herumel
Jajaja, Esto acaba siendo hilarante.
1 K 29
#18 Suleiman *
Cuando llegue se estirará en el suelo para que Dios pueda limpiarse los zapatos llenos de mierda sobre semejante felpudo.
0 K 12
#21 okeil
Pero si ya han dicho los del Nobel que no se puede cambiar el titular!!.
0 K 10
Don_Pixote #5 Don_Pixote
xD xD xD xD xD xD xD

Hemos llegado ya :  media
0 K 8
#16 Nasser *
Bueno lo más gracioso es que está tipa se crea que puede dar el Novel a quien quiera y encima el premio a la Paz por un secuestro y un acto de guerra, menudo nivelazo, uno roba el petróleo, la otra saquea la nación así en equipo, menudo futuro.
0 K 7
#22 kenshinbh
A este paso le darán su tan deseado Nobel de la Paz pero a título póstumo cuando la palme (o le palmen), por la paz que traería al mundo su muerte.
0 K 6

menéame