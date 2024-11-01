edición general
Trump anuncia un nuevo ataque con otros tres muertos contra una lancha supuestamente cargada de droga

El presidente de EEUU vuelve a publicar un vídeo con un bombardeo de una embarcación acusada de pertenecer a una organización "terrorista": esta vez, el cuarto ataque comunicado de este tipo que eleva a, al menos, 17 personas las ejecutadas extrajudicialmente de esta manera, no menciona la banda venezolana Tren de Aragua ni dice que la supuesta narcolancha provenga de allí

ipanies #1 ipanies
Otro puto asesino más, aunque sea cierto que esas lanchas llevan droga, las cosas no se hacen así.
El mundo no puede soportar a tanto asesino en puestos de poder.
emmett_brown #6 emmett_brown
#1 Es que tirarle un pepino a un barquito desde el aire es de machotes. Ahí se demuestra la profesionalidad y la audacia del ejército usano y no abordando y deteniendo vivos a los tripulantes para obtener acusados y pruebas contra ellos.

Ni siquiera estaba en aguas territoriales de EEUU, es un crimen según el derecho internacional, que nadie juzgará.
pitercio #2 pitercio
Jactándose de sus crímenes. Qué ejemplo, qué líder mundial. Lo sacará en el discurso del Nobel, si no elige agarrar del coño a la reina sueca o decir que no le tratan bien por no comprarle pollos en lejía.
Priorat #10 Priorat
Ellos van atando cosas y diciendo que eran por drogas. Y claro, como Trump es la credibilidad en persona, nosotros nos lo creemos, ¿no?
powernergia #5 powernergia
Alpiste pa los patos.
#8 solojavi
Están metiendo miedo para frenar el comercio de Venezuela.
Los adalides de la libertad atacando el libre comercio de otro país en aguas internacionales. Supongo que se trata de otro plan brillante de taco al que nadie puso objeciones.
io1976 #4 io1976 *
Mira que si hubiesen hecho lo mismo los yankis en España, igual hubiesen saltado por los aires Feijóo y su colega en el yate...
incontinentiasuma #9 incontinentiasuma
Este es el primer paso; después bombardearán camiones, coches y motos en cualquier parte del mundo que a este tío le dé la gana y con total impunidad
#12 tromperri *
error, no iba aquí.
#3 trasparente
Hundiendo barcos random con venezolanos y diciendo que son traficantes de drogas. La mayoría serán inmigrantes que intentan llegar a Trinidad y Tobago
emmett_brown #7 emmett_brown
#3 Y qué hace EEUU hundiendo barcos entre Venezuela y Trinidad y Tobago, que está ATPC de allí?
#11 trasparente
#7 Pues intentar provocar un conflicto con Venezuela para tener pretexto para bombardearlos. De todas maneras esto es el comienzo, la cosa irá escalando.
innerfocus #13 innerfocus
Antes lo venían haciendo igual seguramente, ahora se han quitado los complejos de ser los adalides del bien.
