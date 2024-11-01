Trump anuncia un nuevo ataque con otros tres muertos contra una lancha supuestamente cargada de droga

El presidente de EEUU vuelve a publicar un vídeo con un bombardeo de una embarcación acusada de pertenecer a una organización "terrorista": esta vez, el cuarto ataque comunicado de este tipo que eleva a, al menos, 17 personas las ejecutadas extrajudicialmente de esta manera, no menciona la banda venezolana Tren de Aragua ni dice que la supuesta narcolancha provenga de allí