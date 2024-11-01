Trump anuncia un nuevo ataque con otros tres muertos contra una lancha supuestamente cargada de droga

El presidente de EEUU vuelve a publicar un vídeo con un bombardeo de una embarcación acusada de pertenecer a una organización "terrorista": esta vez, el cuarto ataque comunicado de este tipo que eleva a, al menos, 17 personas las ejecutadas extrajudicialmente de esta manera, no menciona la banda venezolana Tren de Aragua ni dice que la supuesta narcolancha provenga de allí
| etiquetas: trump , eeuu , venezuela , narcotráfico
El mundo no puede soportar a tanto asesino en puestos de poder.
Ni siquiera estaba en aguas territoriales de EEUU, es un crimen según el derecho internacional, que nadie juzgará.
Los adalides de la libertad atacando el libre comercio de otro país en aguas internacionales. Supongo que se trata de otro plan brillante de taco al que nadie puso objeciones.