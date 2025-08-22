edición general
Trump anuncia que EEUU entrará en Intel con una participación cercana al 10%

Donald Trump ha anunciado desde el Despacho Oval de la Casa Blanca que el Gobierno de Estados Unidos entrará en Intel con una participación cercana al 10%. El Gobierno de EEUU cree que Intel sería el grupo con más posibilidades de competir con el gigante taiwanés TSMC, puesto que el grupo americano no sólo diseña, sino que fabrica también chips.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Espera, eso no lo estaba haciendo China? Eso no era cosa mu mala? Y el libre mercado? Intervencionismo estatal? Los pilares del capitalismo por los aires?!!

Igual es hora de nacionalizar viendo que el faro de occidente mueve ficha.
Joder aquí alguien tiene que venir y explicar las cosas porque me pierdo
15 K 187
#8 minossabe
#1 Lo bueno del caso es que INTEL no para de desplomarse y perder valor, con lo que encima se agrava el déficit fiscal si echas dinero en ese pozo.
0 K 15
Findeton #11 Findeton
#1 Esto es una muy mala estrategia, como ya explicaba Hayek en La fatal arrogancia.
0 K 9
Asnaeb #12 Asnaeb
#1 Libre mercado el que tengo aquí colgado.
3 K 45
PaulSciarra #17 PaulSciarra *
#1 Espera, eso no lo estaba haciendo China? Eso no era cosa mu mala?

China lo hace con todas las inversiones extranjeras y hasta el 50% de participación.

Me parece que no hablamos de lo mismo, a no ser que no entiendas de números :palm:
0 K 6
#19 Alcalino
#1 Yo te lo explico, que es muy sencillo.

Aquí quiero mandar yo, y no quiero que mandes tu.

Y para mandar yo, recurriré a todas las mentiras, bulos y todo el juego sucio que puedas imaginar.
0 K 10
#2 elgranmago
Si Intel ya metía puertas traseras imaginaros a partir de ahora.
9 K 116
Machakasaurio #3 Machakasaurio
#2 delanteras?
:troll:
en vez de "powered by IA" ahora podran poner "powered by CIA"
:tinfoil:
8 K 90
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 sabes que en Frankfurt hay un hangar enorme donde meten los A380 para mantenimientos y que cuenta con un portón??

Pues de ese tamaño estamos hablando
3 K 53
frankiegth #7 frankiegth *
#2. Visualizo hasta un 10% de "puertas traseras" adicionales en todos los futuros chips de Intel...

#5. Toda Europa debería lanzarse de cabeza hacia esas tecnologías de hardware abierto.
0 K 13
#2 Miedito....
#2 Miedito....
0 K 6
#5 Eukherio
Pinta mejor el futuro de RISC-V.
3 K 40
Comunismooooooo!!!!!!! :troll:
Comunismooooooo!!!!!!! :troll:
2 K 39
Torrezzno #13 Torrezzno *
Pues como hace China con sus empresas. Cada vez se vuelve mas complicado comprar cosas donde los gobiernos no meten la zarpa.

La solucion es el open source. Hay poco hardware open source pero ahi esta el futuro
1 K 28
DaniTC #10 DaniTC
Libre mercado el que tengo aquí colgado.
1 K 22
Andreham #6 Andreham
Enhorabuena a todos los que estaban avisados y compraron acciones.
1 K 19
borteixo #18 borteixo
#6 es que está cantadísimo que los círculos de este señor se están forrando.
0 K 10
ur_quan_master #16 ur_quan_master
Mundo basado en reglas , check
Libre mercado, check
Liberalismo, check.
0 K 12
#14 Zamarro
En unos meses la nacionalizan con el dinero de los USANOS.
Todo muy liberal y esas cosas
0 K 7

menéame