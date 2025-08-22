Trump anuncia que EEUU entrará en Intel con una participación cercana al 10%

Donald Trump ha anunciado desde el Despacho Oval de la Casa Blanca que el Gobierno de Estados Unidos entrará en Intel con una participación cercana al 10%. El Gobierno de EEUU cree que Intel sería el grupo con más posibilidades de competir con el gigante taiwanés TSMC, puesto que el grupo americano no sólo diseña, sino que fabrica también chips.
| etiquetas: trump , intel , nacionalizar
Igual es hora de nacionalizar viendo que el faro de occidente mueve ficha.
Joder aquí alguien tiene que venir y explicar las cosas porque me pierdo
China lo hace con todas las inversiones extranjeras y hasta el 50% de participación.
Me parece que no hablamos de lo mismo, a no ser que no entiendas de números
Aquí quiero mandar yo, y no quiero que mandes tu.
Y para mandar yo, recurriré a todas las mentiras, bulos y todo el juego sucio que puedas imaginar.
en vez de "powered by IA" ahora podran poner "powered by CIA"
Pues de ese tamaño estamos hablando
#5. Toda Europa debería lanzarse de cabeza hacia esas tecnologías de hardware abierto.
La solucion es el open source. Hay poco hardware open source pero ahi esta el futuro
Libre mercado, check
Liberalismo, check.
Todo muy liberal y esas cosas