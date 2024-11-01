edición general
Trump anuncia un ‘dividendo para guerreros’ militares en medio de problemas de inflación

Trump anunció el plan durante un discurso en horario de máxima audiencia con el objetivo de resaltar sus logros este año y tranquilizar a los estadounidenses, cada vez más preocupados por el costo de la vida.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Suena a película de serie C de los años 80 hecho con los retazos de los guiones desechados por Chuck Norris.
Dene #3 Dene
#1 mas bien a Cesar repartiendo oro entre los pretorianos para que no le busquen sustituto
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#3

Spoiler ... la cosa suele salir mal. xD

es.wikipedia.org/wiki/Didio_Juliano
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#6

Por algo Constantino los mandó a todos al paro ... bueno, a los que quedaron.
themarquesito #8 themarquesito
#7 No le quites méritos a Diocleciano, que fue quien puso fin a la Anarquía Militar.
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#8

Pero no disolvió a los pretorianos, que combatieron al lado de Majencio.
Catacroc #2 Catacroc
Da un discurso a los estadounidenses que están preocupados y solo consigue generarles mas preocupación. Se le estan viendo las costuras a Naranjito y no lo arregla ni con la cortina de humo de la guerra de Venezuela.
sotillo #4 sotillo
#2 Hay que fijarse en lo que se hace y como se hace, próximamente sus sicarios terminarán por tomar el poder político en Europa
