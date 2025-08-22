edición general
6 meneos
13 clics
Trump anuncia el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago por considerar “un desastre” la seguridad en la ciudad

Trump anuncia el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago por considerar “un desastre” la seguridad en la ciudad

“Cuando estemos listos, empezaremos allí”, ha prometido el presidente de EE UU, que hace una semana ordenó la movilización de más de 800 efectivos en Washington

| etiquetas: trump , chicago , guardia nacional
6 0 0 K 79 politica
3 comentarios
6 0 0 K 79 politica
ipanies #1 ipanies
Civil War Live
1 K 33
xeldom #3 xeldom *
Es cosa mía o está tomando el control poco a poco sobre las ciudades del país o_o

Dictalenta
0 K 12
jepetux #2 jepetux
Bukele 2.0. : neofascismo del s. XXI en acción
0 K 6

menéame