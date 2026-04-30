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Trump amenaza con reducir la presencia de militar de EE UU en Alemania, España e Italia por las críticas de esos países a la guerra en Irán

Las relaciones entre el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dieron este miércoles por la noche (hora de Washington, seis más en la España peninsular) preocupantes señales de deterioro con la última andanada del republicano. Fue cuando, tras las críticas del líder conservador alemán a Estados Unidos por la guerra en Irán, el inquilino de la Casa Blanca amenazó con un cambio en la relación bilateral entre ambos países surgida de las cenizas de la II Guerra Mundial.

| etiquetas: friedrich merz , tropa , soldados , berlín , líder , otan , oriente próximo
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12 comentarios
9 2 0 K 102 actualidad
#2 La_Conquista_Del_Mundo *
Eso es una amenaza ? xD
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#7 Mustela
#2 Es justo lo que pensaba, si la amenaza es precisamente que sigan ahí...
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tul #8 tul
#2 solo es otra mentira mas
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isosceles54 #1 isosceles54
ya tardan......
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sotillo #5 sotillo
#1 Que dejen la puerta abierta que ya la cerramos nosotros
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#4 Seat127
Yankees go home!
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#3 luckyy
Qué puto pijo enrabietado!!!
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mensisan #6 mensisan
La guerra de ISRAEL! Curioso como denominan el conflicto…
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#10 Juantxi
Es un farol que muchos deseamos que se cumpla.
La UE tendría que construir su propia organización defensiva y diplomática, o desaparecer.
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Dene #12 Dene
Ande hay que firmar??
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antesdarle #9 antesdarle
Dios le oiga, los países europeos nos debemos alejar lo más que podamos de EEUU y Rusia. Es incompatible la libertad con depender de unos imperios en decadencia
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TardisKun #11 TardisKun
Me fastidia que, en este caso, será otro TACO :wall:
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menéame