Trump amenaza con reducir la presencia de militar de EE UU en Alemania, España e Italia por las críticas de esos países a la guerra en Irán

Las relaciones entre el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dieron este miércoles por la noche (hora de Washington, seis más en la España peninsular) preocupantes señales de deterioro con la última andanada del republicano. Fue cuando, tras las críticas del líder conservador alemán a Estados Unidos por la guerra en Irán, el inquilino de la Casa Blanca amenazó con un cambio en la relación bilateral entre ambos países surgida de las cenizas de la II Guerra Mundial.