Trump amenaza con desatar el “infierno” para Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado a Hamás hasta las 18:00 horas de Washington (las 00:00 horas del lunes en España) para responder al plan de paz de 20 puntos respaldado por Israel. Como es habitual, Trump ha lanzado el mensaje en su red social, Truth Social. “Se debe llegar a un acuerdo con Hamás antes de las seis (6) p. m., hora de Washington D. C. ¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno, como nadie ha visto antes, contra Hamás”

Destrozo #4 Destrozo
No existe peor infierno que vivir bajo la ocupación sionista
Ovlak #1 Ovlak
El problema es que la amenaza no es a Hamas
ostiayajoder #5 ostiayajoder
#1 el problema es q la amenaza es una realidad desde hace años
#2 luckyy
Espero que Europa no respalde a este asesino
Torrezzno #3 Torrezzno
Hamas ni siquiera estará en Gaza, el último que salió en la tele estaba en Qatar: meneame.net/story/entrevista-cnn-oficial-hamas-eng

Los que mandan nunca se mojan. Como en Ucrania o cualquier otra guerra, los jóvenes mueren y los viejos mandan
PeterDry #6 PeterDry
¿ Y quien se supone que tiene autoridad en Hamás para poder firmar eso ?
