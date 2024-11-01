Trump amenaza con desatar el “infierno” para Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado a Hamás hasta las 18:00 horas de Washington (las 00:00 horas del lunes en España) para responder al plan de paz de 20 puntos respaldado por Israel. Como es habitual, Trump ha lanzado el mensaje en su red social, Truth Social. “Se debe llegar a un acuerdo con Hamás antes de las seis (6) p. m., hora de Washington D. C. ¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno, como nadie ha visto antes, contra Hamás”