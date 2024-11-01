edición general
Trump advierte de represalias arancelarias contra países que “jueguen” con la decisión de la Corte Suprema

El republicano insistió en una publicación separada en Truth Social que "como presidente, no tengo que volver al Congreso para obtener la aprobación de los aranceles". Además, Trump insistió en una publicación separada en Truth Social que "como presidente, no tengo que volver al Congreso para obtener la aprobación de los aranceles". También afirmó que el tribunal le dio "muchos más poderes y fuerza" con su fallo, y que podía usar "licencias para hacer cosas absolutamente 'terribles' a países extranjeros".

comentarios
#1 ernovation
Creo que el idiota anaranjado no se da cuenta de que el rechazo a su orden significa que se le acabó el hacer lo que le dé la gana.
oceanon3d #7 oceanon3d *
#1 Es un aviso del que el consideraba su tribunal supremo para servirle en lo que diera la gana ... algunos jueces conservadores han visto el rabo al diablo y el miedo les ha podido; se han dado cuenta que lo mismo ellos en un futuro son los que pueden acabar mal y ante un tribenal de verdad.

En España nuestras mas que presuntas salas superiores de togados viviendo en el limite de la ley aun no han llegado a esa fase de miedo. Lo tienen todo bien atado. Lo de Peinado, la sentencia al FG o las mas reciente mierda contra Oltra es un claro síntoma de que se sienten fuertes pasándose la ley por los huevos.
#2 concentrado
Cada vez más cerca de Darth Sidious
Rogue #6 Rogue
La peña ya pasa de este tío. Está aburrida de sus estupideces fascistas
A.more #3 A.more
Como puede ser que el más poderoso de la tierra sea un puto payaso?
#4 Pivorexico
#3 Fíjate que si en Idiocracia el presidente era de los más listos , como andaremos :foreveralone:
#5 Bravok1 *
Que ha rebuznado hoy el violador de niñas pedófilo nº1 de EEUU Donald Epstein Trump.....? :popcorn:
