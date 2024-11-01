Trump advierte de represalias arancelarias contra países que “jueguen” con la decisión de la Corte Suprema

El republicano insistió en una publicación separada en Truth Social que "como presidente, no tengo que volver al Congreso para obtener la aprobación de los aranceles". Además, Trump insistió en una publicación separada en Truth Social que "como presidente, no tengo que volver al Congreso para obtener la aprobación de los aranceles". También afirmó que el tribunal le dio "muchos más poderes y fuerza" con su fallo, y que podía usar "licencias para hacer cosas absolutamente 'terribles' a países extranjeros".