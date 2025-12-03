Lo que Trump acierta y se equivoca sobre los indultos

En lo que va de año, el presidente Trump ha concedido más de 1500 indultos. Se trata de una cifra enorme en comparación con los últimos presidentes. Trump cuatriplica los indultos de los presidentes que más habían indultado hasta la fecha. Indultar a amigos y aliados, mientras se ignora a casi todos los demás, no solo es una mala imagen. Socava la confianza del público en el proceso y puede generar escepticismo sobre futuras decisiones de indulto. Los presidentes ya se muestran reacios a conceder indultos; Trump no