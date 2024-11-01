edición general
Trump abre una vía para que compradores de oro de EE.UU. sorteen sanciones a Venezuela

La administración Trump ha abierto la puerta para que Venezuela venda oro a Estados Unidos, lo que supone un gran impulso para un país que enfrenta una escasez paralizante de dólares debido a las restricciones a las exportaciones de petróleo.

#1 mariopg
mercado el que tengo aquí colgado
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Los amantes de las violaciones del derecho internacional y de las violaciones contra los derechos humanos decían que no habían sanciones ni nada parecido, ahora la nación saqueadora y delincuente ofrece soluciones para sortear las sanciones que ellos mismos habían impuesto de manera ilegal.

Que cada uno saque las conclusiones sobre las capacidades cognitivas de dichos personajes.
Free_palestine #4 Free_palestine
Sí lo hacen que sea del que les robó Inglaterra (se negó a devolverle)

politicaobrera.com/1320-el-banco-de-inglaterra-rechaza-devolver-el-oro
pitercio #6 pitercio
Delsi era una visionaria :troll:
#5 solojavi
Negocio redondo, compran metal precioso y pagan con papel basura.
#7 dasafu
Es una trampa!!
Está descapitalizando el pais por pensar en corto.
Lamantua #3 Lamantua
El país de las oportunidades. xD xD xD xD
