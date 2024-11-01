Trump abre una vía para que compradores de oro de EE.UU. sorteen sanciones a Venezuela

La administración Trump ha abierto la puerta para que Venezuela venda oro a Estados Unidos, lo que supone un gran impulso para un país que enfrenta una escasez paralizante de dólares debido a las restricciones a las exportaciones de petróleo.
| etiquetas: venezuela , trump , eeuu , oro , sanciones
Que cada uno saque las conclusiones sobre las capacidades cognitivas de dichos personajes.
politicaobrera.com/1320-el-banco-de-inglaterra-rechaza-devolver-el-oro
Está descapitalizando el pais por pensar en corto.