edición general
14 meneos
26 clics
Trump pidió expresamente que el alcalde de Londres, Sadiq Khan, no estuviera en su recepción [Ing]

Trump pidió expresamente que el alcalde de Londres, Sadiq Khan, no estuviera en su recepción [Ing]

En declaraciones realizadas en el Air Force One durante su viaje de regreso a Estados Unidos, donde aterrizó en la madrugada del viernes, afirmó que había solicitado que se prohibiera al alcalde de Londres asistir al banquete de Estado celebrado el miércoles en el castillo de Windsor. "No quería que estuviera allí", dijo el presidente. "Pedí que no estuviera presente". Afirmó que Sir Sadiq quería asistir al evento y añadió:"Creo que el alcalde de Londres, Khan, es uno de los peores alcaldes del mundo, y mira que nosotros tenemos algunos malos".

| etiquetas: trump , críticos , alcalde , londres , khan , visita , uk
11 3 0 K 129 actualidad
5 comentarios
11 3 0 K 129 actualidad
JanSmite #1 JanSmite
Claro, porque él es el mejor presidente de los Estados Unidos, o del país que sea… :palm: xD xD xD
2 K 41
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
#1 El es el mejor presidente de sus pellejos escroto, aunque se ve que últimamente hay ciertas ladillas dispuestas a joderle el puesto.
0 K 12
makinavaja #4 makinavaja
No es buen alcalde, dijo....  media
2 K 38
cosmonauta #3 cosmonauta
Mucho reirnos del loco de Trump, pero este tipo nos va a enviar a las fuerzas de ocupación en menos de de tres años y el que tenga cuenta en meneame se va pa'lante directo.
1 K 23
Malinke #5 Malinke
Es inconcebible el grado de sumisión de la política europea a EEUU y más concretamente a Trump, el menos indicado para ello por su forma de actuar y pavonearse dejando mal a sus anfitriones e invitados.
0 K 11

menéame