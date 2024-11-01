Trump pidió expresamente que el alcalde de Londres, Sadiq Khan, no estuviera en su recepción [Ing]

En declaraciones realizadas en el Air Force One durante su viaje de regreso a Estados Unidos, donde aterrizó en la madrugada del viernes, afirmó que había solicitado que se prohibiera al alcalde de Londres asistir al banquete de Estado celebrado el miércoles en el castillo de Windsor. "No quería que estuviera allí", dijo el presidente. "Pedí que no estuviera presente". Afirmó que Sir Sadiq quería asistir al evento y añadió:"Creo que el alcalde de Londres, Khan, es uno de los peores alcaldes del mundo, y mira que nosotros tenemos algunos malos".