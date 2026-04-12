El truco de los artesanos de Carthago Nova para pintar murales con el valioso 'oro rojo'

Un estudio multidisciplinar con participación de la Universidad de Córdoba (UCO) ha identificado una técnica de pintura mural hasta ahora no documentada en la Hispania romana. El trabajo, centrado en restos hallados en la domus de Salvio, en la antigua Carthago Nova (actual Cartagena), describe el uso de combinaciones de pigmentos y procedimientos de aplicación que reflejan un alto conocimiento técnico por parte de los artesanos romanos.
| etiquetas: truco , artesanos , carthago nova , pintar , murales , historia