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Truck - A Little Bit of Love  

Nuevo single de la banda "Indie/Country-ey/Emo-ey" TRUCK, de Cheltenham (UK). Porque hace falta un poquito más de amor.

| etiquetas: truck , love , música
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capitansevilla #1 capitansevilla *
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