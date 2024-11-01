Tropic Thunder, escena  

El mejor personaje de Tom Cruise es calvo y loco. [10:03]. Tropic Thunder es una película de comedia de acción satírica de 2008 dirigida por Ben Stiller , quien escribió el guion junto a Justin Theroux y Etan Cohen . La película está protagonizada por Stiller, Jack Black , Robert Downey Jr. , Jay Baruchel y Brandon T. Jackson como un grupo deactores divos que están rodando una película sobre la guerra de Vietnam . Cuando su frustrado director ( Steve Coogan ) los deja en medio de la jungla, se ven obligados a confiar en sus habilidades