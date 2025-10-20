edición general
3 meneos
5 clics

Las tropas británicas reciben autorización para derribar drones en el acto

Aunque la nueva autorización se aplicará inicialmente solo a instalaciones militares, el gobierno británico "no descarta trabajar para extenderla" a otros lugares importantes como aeropuertos

| etiquetas: reino unido , drones , derribo , instalaciones militares , aeropuerto
3 0 0 K 38 actualidad
3 comentarios
3 0 0 K 38 actualidad
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
La gilipollez de turno para asustar NATOntados.

Por un lado, cierto que hay idiotas que anda tocando los cojones con el dron donde no deben .. pero hablamos de hacer el territorio británico. No vas a usar un misil antiaéreo para derribar un DJI y hay que andar con cuidado con lo que usas porque puede haber civiles (de tu país) en la línea de tiro. Y tampoco te van a colocar un dron tamaño reaper para que le zumbes ... van a ser blancos muy pequeños. Se habían hecho experimentos con aves de…   » ver todo el comentario
0 K 19
Enero2025 #1 Enero2025
¿En qué acto?
1 K 13
Alakrán_ #2 Alakrán_
¿Necesitan autorización para derribar un dron que sobrevuela una base militar o un aeropuerto?
Puesvaya...
0 K 11

menéame