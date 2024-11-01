Trompeta de cerámica de 200 años de antigüedad encontrada en Dorfen (ENG)

Una rara trompeta de cerámica hallada en Dorfen , Alta Baviera, ha sido reensamblada a partir de ocho fragmentos. La trompeta está prácticamente completa; solo le faltan la boquilla y un pequeño trozo de la campana. Debido a su construcción, el instrumento, de poco menos de 44 centímetros de largo, se asemeja a la forma de las trompetas metálicas. Sin embargo, la trompeta Dorfen es una trompeta natural, es decir, un instrumento sin válvulas ni llaves, en el que las diferentes notas se producen únicamente mediante la tensión de los labios.