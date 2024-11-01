·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10781
clics
Mapa de evolución de la guerra de Ucrania desde 2022 hasta hoy. Un pequeño análisis
8728
clics
La verdad que esconde la foto de familia del jefe del Pentágono: "Describe a la derecha perfectamente"
5799
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
3897
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
3466
clics
En los 80 ya clonaban caras sin necesidad de IA: 'Regreso al futuro' sustituyó un actor por una máscara y no nos dimos cuenta
más votadas
478
El ejecutivo de Ayuso salvó con 33 millones de dinero público al hospital de Torrejón que 2 meses después buscaría beneficios de ‘4 o 5 millones’ rechazando pacientes:“Está en práctica insolvencia”
435
El Gobierno de Ayuso paga a los hospitales de Quirón el doble de lo presupuestado en cuatro años
465
El CEO de Ribera Salud se aparta de la gestión del Hospital de Torrejón y la compañía anuncia una auditoría “en profundidad”
517
Los sanitarios del hospital de La Paz notifican en el juzgado de guardia el colapso de las urgencias
375
El hospital de Torrejón despidió a cuatro directivos que denunciaron las órdenes de rechazar pacientes
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
33
clics
La triste historia de la patata y el puré más famoso del mundo: de Parmentier a Robuchon
Parmentier defendió la patata, un alimento denostado durante dos siglos en Europa, y más tarde Robuchon convirtió el puré de patatas en una receta de fama mundial
|
etiquetas
:
patata
,
pure de patatas
,
parmentier
,
robuchon
2
0
0
K
30
Cocíname
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
30
Cocíname
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
devilinside
Hay una anécdota (puede ser leyenda urbana) sobre cómo se popularizó el uso de la patata en Francia. Parmentier montó un huerto de patatas en los jardines reales y le puso una guardia militar. Los soldados tenían ordenes de que cuando los cotillas parisinos de la plebe les preguntasen qué era eso, les dijesen que eran unos productos valiosísimos que iban a ir directamente a la mesa de los reyes. Por la noche retiraron la guardia, y los plebeyos (era poco antes de la Revolución Frncesa) saquearon el huerto para zamparse las patatas del rey
2
K
37
#2
Robe7064
#1
Hay una novela sobre Parmentier y las papas, "Tierra cruda", de Antonio Gil.
Era inmensa el hambre en Europa antes de las papas (y después, cuando faltaron en Irlanda). Y Parmentier vio que era posible aliviarla en Francia si se derribaba el prejuicio. Lo de la guardia puede ser leyenda, pero si es un hecho que logró que las papas llegaran a la mesa de los reyes para que el pueblo las deseara.
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Era inmensa el hambre en Europa antes de las papas (y después, cuando faltaron en Irlanda). Y Parmentier vio que era posible aliviarla en Francia si se derribaba el prejuicio. Lo de la guardia puede ser leyenda, pero si es un hecho que logró que las papas llegaran a la mesa de los reyes para que el pueblo las deseara.