La triste historia de la patata y el puré más famoso del mundo: de Parmentier a Robuchon

Parmentier defendió la patata, un alimento denostado durante dos siglos en Europa, y más tarde Robuchon convirtió el puré de patatas en una receta de fama mundial

devilinside #1 devilinside
Hay una anécdota (puede ser leyenda urbana) sobre cómo se popularizó el uso de la patata en Francia. Parmentier montó un huerto de patatas en los jardines reales y le puso una guardia militar. Los soldados tenían ordenes de que cuando los cotillas parisinos de la plebe les preguntasen qué era eso, les dijesen que eran unos productos valiosísimos que iban a ir directamente a la mesa de los reyes. Por la noche retiraron la guardia, y los plebeyos (era poco antes de la Revolución Frncesa) saquearon el huerto para zamparse las patatas del rey
#2 Robe7064
#1 Hay una novela sobre Parmentier y las papas, "Tierra cruda", de Antonio Gil.

Era inmensa el hambre en Europa antes de las papas (y después, cuando faltaron en Irlanda). Y Parmentier vio que era posible aliviarla en Francia si se derribaba el prejuicio. Lo de la guardia puede ser leyenda, pero si es un hecho que logró que las papas llegaran a la mesa de los reyes para que el pueblo las deseara.
