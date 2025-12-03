edición general
Las tribus guerreras de Taiwán frenan la carrera armamentista en Asia

Los aborígenes de Formosa han sido reducidos a una exigua minoría en su propia isla (2%), pero su cuota en el Yuan Legislativo (seis escaños reservados para aborígenes) podría bloquear el proyecto anunciado el miércoles por el presidente Lai Ching Te de destinar 34.400 millones de euros más a armamento para disuadir una eventual agresión por parte de la República Popular de China. Desde el punto de vista aborigen, la invasión china de la isla hace siglos que empezó y el propio Lai forma parte de ella. (Modo lectura)

Un país que se le conoce principalmente por su tensión con China, la fabricación de semiconductores, y su curioso nombre oficial. Pero en mi opinión merece una visita, para conocer su Historia, sus gentes, su naturaleza...
Está claro que en Formosa utilizan las armamentísticas las mismas mandangas que aquí, meter miedo y meter miedo para poder ellos meter la mano en la caja.
