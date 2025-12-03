Las tribus guerreras de Taiwán frenan la carrera armamentista en Asia

Los aborígenes de Formosa han sido reducidos a una exigua minoría en su propia isla (2%), pero su cuota en el Yuan Legislativo (seis escaños reservados para aborígenes) podría bloquear el proyecto anunciado el miércoles por el presidente Lai Ching Te de destinar 34.400 millones de euros más a armamento para disuadir una eventual agresión por parte de la República Popular de China. Desde el punto de vista aborigen, la invasión china de la isla hace siglos que empezó y el propio Lai forma parte de ella. (Modo lectura)