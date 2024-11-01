·
El Tribunal Supremo se posiciona: trabajar los fines de semana está prohibido aunque en el contrato ponga que la jornada es de lunes a domingo
El tribunal supremo ha fallado a favor de unos trabajadores, a los que obligaban a trabajar sábados y domingos...
#2
alfema
El título de la noticia no se corresponde con el publicado. Lo que no se puede es cambiar las condiciones de trabajo sin negociación previa, aunque lo diga en el contrato. No prohíbe nada.
Además duplicada.
www.meneame.net/story/supremo-pone-limites-lunes-domingo-empresas-no-p
#1
DayOfTheTentacle
Exacto, los fines de semana no se puede trabajar aunque lo ponga el contrato... Restaurantes, cines, parques de atracciones, museos, etc cerrado sábado.y domingo.
O el titular es sencionalista....
#3
obmultimedia
Amazon es muy dada en hacerte repartir sabados, domingos y festivos asi sin despeinarse quitandote dias de descanso porque es temporada y es lo que hay por contrato.
