El Tribunal Supremo falla en contra de los teletrabajadores: la empresa no tiene que facilitar a todos ellos sillas ergonómicas

La Sala de lo Social argumenta en su fallo que ello no vulnera la igualdad respecto a los trabajadores presenciales al no ser la silla una condición de trabajo como puede ser el horario o la remuneración. Además, señala que este material no está contemplado ni en los acuerdos individuales de trabajo a distancia, ni en el convenio colectivo de aplicación de la empresa. Además, en caso de que se solicitara material ergonómico diferente, como la silla, junto con el reposamuñecas o el trolley, sólo sería facilitado por prescripción médica...
La empresa está obligada a velar por la salud laboral de sus trabajadores proporcionando todos los medios y formación en salud laboral y prevención de riesgos.
Luego están los convenios y lo que en ellos se recoja.
Pero vamos, que el Supremo es mucho Supremo. Aunque en mi opinión, no tenga razón.