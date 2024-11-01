edición general
17 meneos
14 clics
El Tribunal Supremo dictamina que Trump no puede desplegar la Guardia Nacional en Chicago mientras avanza el recurso judicial. [ENG]

El Tribunal Supremo dictamina que Trump no puede desplegar la Guardia Nacional en Chicago mientras avanza el recurso judicial. [ENG]

El Tribunal Supremo rechazó el martes la solicitud del Gobierno de Trump de desplegar miembros de la Guardia Nacional en el área de Chicago mientras se resuelve un recurso judicial. Traducción en #1

| etiquetas: trump , guardia nacional , tribunal supremo , chicago , illinois
16 1 0 K 164 actualidad
3 comentarios
16 1 0 K 164 actualidad
themarquesito #2 themarquesito
Votos en contra firmados por Alito, Thomas, y Gorsuch. Sinceramente, contaba más con Kavanaugh que con Gorsuch en cuanto a discrepancia
5 K 90
suppiluliuma #3 suppiluliuma
#2 Y es raro que los supremos hayan usado el shadow docket en contra de Trump. Y en una orden sin firma. No me extrañaría nada que la hubiera escrito el Muy Honorable Sr Roberts, Santa Amy o, incluso, Spuds McKenzie.
1 K 32
Celebrus #1 Celebrus *
Traducción:

El Tribunal Supremo rechazó el martes la solicitud del Gobierno de Trump de desplegar miembros de la Guardia Nacional en el área de Chicago mientras se resuelve un recurso judicial, lo que supone un revés para el presidente Trump en su intento de utilizar tropas federalizadas en Illinois para garantizar el cumplimiento de las leyes federales de inmigración.

El alto tribunal mantuvo la decisión de un juez que impedía al Gobierno desplegar miembros de la Guardia Nacional en las…   » ver todo el comentario
2 K 45

menéame