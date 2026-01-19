edición general
El Tribunal Superior de Madrid confirma la condena a Alberto Luceño y la absolución de Luis Medina en caso mascarillas

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la sentencia del caso Mascarillas, que condenó al empresario Alberto Luceño por fraude a Hacienda y falsedad documental y absolvió a este acusado y al aristócrata Luis Medina de estafa, al no considerar probado que engañaran al Ayuntamiento de Madrid para embolsarse una comisión de 6 millones de euros en plena pandemia.

Sergio_ftv
"Comisión de 6 millones en plena pandemia". Tócate las narices con los grandes patriotas.

Pues eso, si fuese de otra signo político todos sabemos que hubiera pasado lo contrario.
JuanCarVen
#1 Ese es el problema que hay demasiados a los que la Justicia nunca toca.
makinavaja
#1 El hermanísimo de la familia Ayuso sigue libre y sin juzgar siquiera....
ChingPangZe
Resumiendo: absueltos de dar un pelotazo en connivencia con la administración y uno culpable de intentar engañar a Hacienda.
sotillo
#2 al aristócrata Luis Medina de estafa, al no considerar probado que engañaran al Ayuntamiento de Madrid para embolsarse una comisión de 6 millones de euros en plena pandemia.
JuanCarVen
#4 Desde que Almeida ha emparentado con la aristocracia parece que les hace favores para que le acepten.
Andreham
Un noble no puede engañar al ayuntamiento porque el ayuntamiento trabaja para el noble.

A fin de cuentas vivimos en un reino, y la nobleza está por encima de la plebe, entre la que se incluye a los burgueses y oficiales, por muy alto que crean que están.
beldin
esto del dolo empieza a oler,?¿ el dolo solo existe cuando lo interpreta un juez?¿
fremen11
Y se ha librado el noble, qué casualidad....
