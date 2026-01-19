El Tribunal Superior de Madrid confirma la condena a Alberto Luceño y la absolución de Luis Medina en caso mascarillas

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la sentencia del caso Mascarillas, que condenó al empresario Alberto Luceño por fraude a Hacienda y falsedad documental y absolvió a este acusado y al aristócrata Luis Medina de estafa, al no considerar probado que engañaran al Ayuntamiento de Madrid para embolsarse una comisión de 6 millones de euros en plena pandemia.