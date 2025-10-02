Un tribunal de EEUU ordena a España pagar 290 millones a NextEra por el mayor laudo renovable

La factura renovable contra España sigue creciendo. La Corte de Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha confirmado el laudo arbitral de 290,6 millones de euros favorable a NextEra Energy, compañía estadounidense que invirtió alrededor de 750 millones de euros en plantas termosolares y se vio perjudicada por los recortes retroactivos a las primas renovables.
| etiquetas: tribunal , eeuu , españa , pagar , millones , nextera , laudo , renovables
Para otra ocasión se lo pensarían más de una vez en llevar a cabo semejantes ocurrencias
El origen del problema es el VOTONTO. Ya deberíamos empezar a señalar a los flojos intelectuales como un apestado que nos perjudica al resto.
Ahora toca decir a la gente que si siguen votando incompetencia tendrá consecuencias, o buscar una alternativa a la democracia. Prefiero lo primero, más vale malo conocido.
También podríamos buscar soluciones para que gente así no toque poder, pasa que a la gente no parece interesarle, y a la vista está que siguen votando corrupción con PPSOE. Una y otra vez. Y en determinadas CCAA lo mismo con los suyos.
El inútil de M. Rajoy, perdón, de Mariano Rajoy y todo su ejecutivo lo hizo fatal, dejo en indefensión a mucha gente y ahora hay que pagar su error.