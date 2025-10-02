edición general
Un tribunal de EEUU ordena a España pagar 290 millones a NextEra por el mayor laudo renovable

La factura renovable contra España sigue creciendo. La Corte de Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha confirmado el laudo arbitral de 290,6 millones de euros favorable a NextEra Energy, compañía estadounidense que invirtió alrededor de 750 millones de euros en plantas termosolares y se vio perjudicada por los recortes retroactivos a las primas renovables.

#1 TOTEMICO
Debería pagarlo Rajoy que fue el inútil que nos metió en este jaleo por su incompetencia y estupidez.
9 K 94
#2 aldeca77
#1 y el exministro Soria con su impuesto al sol
4 K 48
almadepato #7 almadepato
#2 #1 Tal vez lo debería pagar en su totalidad el PP que era quien gobernaba.
2 K 44
frg #12 frg
#1 #2 #7 Lo tienen que pagar las eléctricas, que son las que manejaron a sus títeres para semejante aberración.
0 K 12
Asimismov #14 Asimismov *
#1 y #2 y los hermanos Nadal, que fueron quienes hicieron las propuestas a Rajoy y hoy ocupan puestos destacados en las listas de Casado. Es decir siguen en activo.
0 K 12
Macadam #3 Macadam *
#1 Rajoy en persona no sé, pero que tendría que salir de las cuentas del PP, sin dudas.
Para otra ocasión se lo pensarían más de una vez en llevar a cabo semejantes ocurrencias
1 K 24
hormiga_cartonera #4 hormiga_cartonera *
#1 Lo deberían pagar exclusivamente los votontos. Porque "el Rajoy" de turno va existir siempre que los putos votontos lo respalden. Y si no es eso serán amnistías fiscales, leyes a medidas del pagador, policías patrióticas, DANAS, etc.

El origen del problema es el VOTONTO. Ya deberíamos empezar a señalar a los flojos intelectuales como un apestado que nos perjudica al resto.
3 K 37
mecha #11 mecha
#4 xactamente. Rajoy será un incompetente, pero son sus votantes los que lo han puesto de presidente, la responsabilidad es de ellos y por eso (por aceptar todos una democracia y sus implicaciones) lo pagamos todos nosotros.

Ahora toca decir a la gente que si siguen votando incompetencia tendrá consecuencias, o buscar una alternativa a la democracia. Prefiero lo primero, más vale malo conocido.

También podríamos buscar soluciones para que gente así no toque poder, pasa que a la gente no parece interesarle, y a la vista está que siguen votando corrupción con PPSOE. Una y otra vez. Y en determinadas CCAA lo mismo con los suyos.
0 K 7
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#1 Y su ministro Soria que fue quien lo hizo.
0 K 20
#10 Toponotomalasuerte
#1 inútil?? Tú pagas y el se lo llevó calentito. Quién es el inútil?
0 K 10
Cehona #5 Cehona
¿Van a pagar a las empresas españolas por el perjuicio económico al imponer unos aranceles unilaterales?
1 K 35
Peka #9 Peka
#5 Veo que no te enteras, te explico. Hay una máxima en la legislación y es que no puedes aplicar cambios con carácter retroactivo para perjudicar. Eso es de primero de leyes.

El inútil de M. Rajoy, perdón, de Mariano Rajoy y todo su ejecutivo lo hizo fatal, dejo en indefensión a mucha gente y ahora hay que pagar su error.
0 K 12
#6 lluissubi *
Puede y seguro que tiene razón la resolución. Pero si el gobierno deEEUU no reconoce tribunales internacionales, los otros gobiernos tienen que reconocer sus tribunales?
1 K 16
frg #13 frg
#6 Es un laudo arbitral. Cuando firmas el contrato aceptas que ese árbitro va a ser aceptado por las partes
0 K 12

