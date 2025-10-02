Un tribunal de EEUU ordena a España pagar 290 millones a NextEra por el mayor laudo renovable

La factura renovable contra España sigue creciendo. La Corte de Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha confirmado el laudo arbitral de 290,6 millones de euros favorable a NextEra Energy, compañía estadounidense que invirtió alrededor de 750 millones de euros en plantas termosolares y se vio perjudicada por los recortes retroactivos a las primas renovables.