En el triángulo de las Bermudas se encuentra el tiburón Tollo Cigarro, que tiene 465 dientes y que es capaz de devorar ballenas, barcos, submarinos e incluso atún  

En el fondo del Triángulo de las Bermudas vive un pequeño tiburón (Isistius brasiliensis) que es capaz de devorar especies mucho más grandes que él. Pese a medir sólo 50 centímetros de largo posee una dentadura capaz de arrancar un trozo de piel de 5x7 centímetros de tamaño. Debido a que las lesiones que deja parecen la quemadura de un cigarro sobre la piel es por ello que se le conoce comúnmente como "Tiburón Cigarro". Más info: www.bigfish.mx/360/Tollo-Cigarro-el-tiburon-que-devora-ballenas-y-subm

| etiquetas: tiburón , tollo , cigarro , bermudas , triángulo , dientas , devora , atún
4 comentarios
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Perdón, he enviado el enlace de Clarín y he escrito la entradilla con el cuerpo de esta noticia www.bigfish.mx/360/Tollo-Cigarro-el-tiburon-que-devora-ballenas-y-subm :palm:

Si hace falta lo corrijo, tenía las dos pestañas abiertas a la vez (aunque ambas vienen a decir prácticamente lo mismo).

Edit: la confusión surge además de que Clarín no permite el ctrl+c/ctrl+v
Jakeukalane #3 Jakeukalane
#1 si usas el inspector de elementos puedes copiar los bloques de texto que quieras. O el código fuente (control+U)
Kantinero #2 Kantinero
Yo con lo de los submarinos he empezado a sospechar
