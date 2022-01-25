En el triángulo de las Bermudas se encuentra el tiburón Tollo Cigarro, que tiene 465 dientes y que es capaz de devorar ballenas, barcos, submarinos e incluso atún  

En el fondo del Triángulo de las Bermudas vive un pequeño tiburón (Isistius brasiliensis
) que es capaz de devorar especies mucho más grandes que él. Pese a medir sólo 50 centímetros de largo posee una dentadura capaz de arrancar un trozo de piel de 5x7 centímetros de tamaño. Debido a que las lesiones que deja parecen la quemadura de un cigarro sobre la piel es por ello que se le conoce comúnmente como "Tiburón Cigarro". Más info: www.bigfish.mx/360/Tollo-Cigarro-el-tiburon-que-devora-ballenas-y-subm
