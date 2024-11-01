edición general
9 meneos
110 clics
Las tres soluciones que barajó Vox para disolver Revuelta: hacerse un UPyD, venderlo a "pajilleros" de OnlyFans o recurrir a David Broncano

Las tres soluciones que barajó Vox para disolver Revuelta: hacerse un UPyD, venderlo a "pajilleros" de OnlyFans o recurrir a David Broncano

El contenido de las grabaciones revela cómo el partido abordó internamente la crisis generada por el conflicto con su estructura juvenil

| etiquetas: vox , revuelta , upyd , onlyfans , broncano , audios
7 2 1 K 92 actualidad
2 comentarios
7 2 1 K 92 actualidad
estemenda #2 estemenda
Madre mía, Revuelto tengo yo el estómago, vaya tropa. Es todo tan delirante que me cuesta seguirles el hilo, pero al loro con esta:
“UPyD existió y todo el mundo tiene buen recuerdo (…). Hay que upeidizar Revuelta. Y nos quedamos el honor y la gloria y no la denuncia” :palm:
0 K 12
crob #1 crob
Unos genios
Lo raro es que no mencionen el control de la sala segunda o tercera
0 K 11

menéame