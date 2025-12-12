Tres nuevos jabalíes con peste porcina africana elevan a 16 los positivos en el brote de Collserola  

Todos se encuentran en el radio de seis kilómetros en torno al primer caso. Cataluña ha notificado tres nuevos jabalíes infectados con la peste por porcina africana en la sierra de Collserola (Barcelona), lo que eleva a 16 el total de casos positivos en las pruebas de laboratorio, según ha informado este viernes el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Todos se han encontrado en el radio de seis kilómetros en torno al primer contagio, un perímetro que ha permanecido cerrado desde que se detectó el brote.