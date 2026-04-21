Tres muertos y un herido en el campo de maniobras de Hoshino-dai, de la Fuerza Terrestre [JAP]

Cuatro muertos y heridos en el campo de maniobras de Hoshino-dai, de la Fuerza Terrestre; ocurrieron durante un ejercicio de tiro con munición real con el «carro de combate Tipo 10»... La explosión se produjo dentro de la torreta, donde se almacenaban los proyectiles. Alrededor de las 8:40 de la mañana del día 21, en el campo de maniobras «Hi-Ju-Dai» de la Fuerza Terrestre de Autodefensa (en las localidades de Yufu, Kokonoe y Kusu, en la prefectura de Oita), un proyectil estalló dentro de un tanque durante un ejercicio de tiro, causando la mue
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Explotó el proyectil dentro de la torreta. Es una cosa rara de narices.
Vale que explote en el cañón, vale que te explote en un combate pero. .... ¿cargándolo?
４人は２０１０年度に導入された「１０式戦車」（全長約９・５メートル、重さ４４トン）に搭乗し、他の戦車２両とともに「対戦車りゅう弾」の実弾射撃訓練をしていた。１０式戦車は砲身を回転させる砲塔内に砲弾を格納し、発射直前に自動で 装填 する。砲弾は、死亡した３人がいた砲塔内で破裂したという。
Es curioso ¿no?