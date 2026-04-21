Tres muertos y un herido en el campo de maniobras de Hoshino-dai, de la Fuerza Terrestre [JAP]

Cuatro muertos y heridos en el campo de maniobras de Hoshino-dai, de la Fuerza Terrestre; ocurrieron durante un ejercicio de tiro con munición real con el «carro de combate Tipo 10»... La explosión se produjo dentro de la torreta, donde se almacenaban los proyectiles. Alrededor de las 8:40 de la mañana del día 21, en el campo de maniobras «Hi-Ju-Dai» de la Fuerza Terrestre de Autodefensa (en las localidades de Yufu, Kokonoe y Kusu, en la prefectura de Oita), un proyectil estalló dentro de un tanque durante un ejercicio de tiro, causando la mue