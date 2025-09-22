Los tres mosqueteros: entre el mito literario y la realidad histórica

Un análisis revela cómo Alejandro Dumas transformó a figuras reales, en leyendas literarias que aún fascinan a generaciones dentro y fuera de Francia. d’Artagnan representa la valentía, Athos la nobleza de espíritu, Porthos la fuerza y Aramis la inteligencia. La vida de Charles de Batz-Castelmore, el d’Artagnan histórico, ofrece un retrato de la movilidad social y las aspiraciones de la pequeña nobleza gascona. Nacido como el cuarto hijo de una familia de recursos limitados, optó por la carrera militar junto a dos de sus hermanos....