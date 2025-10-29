Tres monos Rhesus escapan tras un accidente de camión en Mississippi

Heidelberg, Misisipi. Tres monos Rhesus permanecen en libertad tras el vuelco de un camión que transportaba estos primates en el estado de Misisipi. El incidente ocurrió el martes, y aunque inicialmente se informó que todos los monos habían sido abatidos, las autoridades locales confirmaron posteriormente que tres ejemplares lograron escapar. La situación ha generado preocupación en la comunidad, dado el carácter agresivo de estos animales.