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'Las tres guerras sucias del PP': el documental sobre las operaciones policiales de la era Rajoy

'Las tres guerras sucias del PP': el documental sobre las operaciones policiales de la era Rajoy  

Las tres 'guerras sucias' del PP es un documental de elDiario.es narrado y documentado por Pedro Águeda.

| etiquetas: guerras sucias , pp , corrupción , documental
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2 comentarios
28 12 0 K 277 corruPPción
vviccio #2 vviccio
Lo hicieron y lo harán otra vez mientras las instituciones sigan llenas de grietas y de carcoma. El CGPJ es una institución en evidencia y agrietada.
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Lamantua #1 Lamantua *
Pues en MnM llevo años leyendo que Podemos cayó por su propio peso. Que la mafia del PP y el silencio cómplice del psoe no afectó al hundimiento. Venga cómplices de mierda… Todo oídos. :hug: :hug: :hug:
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menéame