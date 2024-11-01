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'Las tres guerras sucias del PP': el documental sobre las operaciones policiales de la era Rajoy
Las tres 'guerras sucias' del PP es un documental de elDiario.es narrado y documentado por Pedro Águeda.
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#2
vviccio
Lo hicieron y lo harán otra vez mientras las instituciones sigan llenas de grietas y de carcoma. El CGPJ es una institución en evidencia y agrietada.
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#1
Lamantua
*
Pues en MnM llevo años leyendo que Podemos cayó por su propio peso. Que la mafia del PP y el silencio cómplice del psoe no afectó al hundimiento. Venga cómplices de mierda… Todo oídos.
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