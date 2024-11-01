Tres grandes bancos ya están incluidos en las listas blancas de comunicaciones del Ministerio (ruso)

Los bancos han aumentado la compra de equipos especiales para incluirlos en las llamadas listas blancas del Ministerio de Comunicaciones, con el fin de que sus aplicaciones puedan funcionar con restricciones en Internet móvil. Alfa, VTB y PSB ya figuran en ellas, según ha informado el Ministerio de Comunicaciones a Izvestia. Las entidades de crédito están obligadas a cumplir una serie de requisitos del FSB, entre ellos la conexión al sistema de medidas operativas de investigación y la implantación de servicios de almacenamiento de correo.