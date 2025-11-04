Tres grandes bancos acusados de "Debanking". JPMorgan responde

La Oficina del Contralor de la Moneda de los Estados Unidos (OCC, por sus siglas en inglés) publicó en septiembre nuevas directrices destinadas a disuadir a los bancos de cancelar cuentas de clientes por motivos políticos o religiosos, tras una directiva del presidente Donald Trump para que los reguladores examinen a las instituciones financieras en busca de posibles sesgos políticos. [EN INGLES]
| etiquetas: bancos , economia
Mientras ellos cuando haces un meme del vicepresidente de EEUU no te dejan entrar al país, se dedican a asaltar cientos de miles de inmigrantes y estadounidenses con ICE
Te venden libertad, montan una dictadura fascista y te dicen que la izquierda
Entre todo este enfrentamiento los de arriba cada vez más ricos.