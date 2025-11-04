edición general
Tres grandes bancos acusados de "Debanking". JPMorgan responde

La Oficina del Contralor de la Moneda de los Estados Unidos (OCC, por sus siglas en inglés) publicó en septiembre nuevas directrices destinadas a disuadir a los bancos de cancelar cuentas de clientes por motivos políticos o religiosos, tras una directiva del presidente Donald Trump para que los reguladores examinen a las instituciones financieras en busca de posibles sesgos políticos. [EN INGLES]

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los bancos te cancelan la cuenta si no piensas como ellos quieren, pero te venden que es la izquierda la de la cultura de la cancelación

Mientras ellos cuando haces un meme del vicepresidente de EEUU no te dejan entrar al país, se dedican a asaltar cientos de miles de inmigrantes y estadounidenses con ICE

Te venden libertad, montan una dictadura fascista y te dicen que la izquierda

Entre todo este enfrentamiento los de arriba cada vez más ricos.
