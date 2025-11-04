Tres grandes bancos acusados de "Debanking". JPMorgan responde

La Oficina del Contralor de la Moneda de los Estados Unidos (OCC, por sus siglas en inglés) publicó en septiembre nuevas directrices destinadas a disuadir a los bancos de cancelar cuentas de clientes por motivos políticos o religiosos, tras una directiva del presidente Donald Trump para que los reguladores examinen a las instituciones financieras en busca de posibles sesgos políticos. [EN INGLES]