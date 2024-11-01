Las tres Europas en la era del máximo peligro

Europa ya no es “helénica”, pues la religión del capitalismo anglosajón (depredación, ley de la selva en economía, individualismo a ultranza, idolatría del Mercado, consumismo feroz…) ha sustituido los ideales de vida moderada, racional, contención ante la hybris, cultivo de la belleza en el cuerpo y en el alma. El “modelo Gaza” se impondrá en otras partes del planeta mientras funcione el Imperio Occidental, es decir, la superestructura creada por el sector más depredador y mortífero del capitalismo anglosférico.