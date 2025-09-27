Tres cuartos de siglo de observaciones meteorológicas en Campdevànol

El objetivo de este artículo es poner en valor el trabajo de los colaboradores de AEMET como elemento fundamental en el conocimiento del clima y en la generación de servicios climáticos para un amplio rango de usuarios. La dedicación continuada y el trabajo minucioso son valores que parecen haberse perdido en las escuelas públicas en la actualidad. Estos valores brillan en las artes, en el cine, en el deporte, pero tienen igual de valor en el desarrollo de la ciencia. Por ello, desde estas líneas, queremos rendir un homenaje a los colaboradores