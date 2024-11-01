Tres ciudades españolas acaparan el top 5 europeo de los ejecutivos nómadas

edición general
Los ejecutivos nómadas se decantan por la costa española. Málaga, Barcelona y Palma se sitúan entre los mejores destinos del mundo para ejecutivos nómadas en la última edición del índice Executive Nomads de Savills. Málaga ocupa la primera posición en Europa y a nivel mundial solo es superada por Dubái y Abu Dabi. Barcelona y Palma, por su parte, se mantienen en los puestos sexto y séptimo del ranking, por detrás de Miami y Lisboa, y por delante de destinos como Barbados, el Algarve o Bali.

skaworld #2 skaworld
Si el ejectuivo... es nomada... este ranking no es un poco un sinsentido?
#1 Pitchford
¿Lo de Dubai y Abu Dabi será de verdad o es que ellos patrocinan el índice?
#3 kaos_subversivo
#1 alli no pagan impuestos, creo
parapapablo #4 parapapablo
#3 solo impuestos a empresas, por encima de 100k. El IVA al 5%. Personas físicas ningún impuesto más.
