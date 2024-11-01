Tres ciudades españolas acaparan el top 5 europeo de los ejecutivos nómadas

Los ejecutivos nómadas se decantan por la costa española. Málaga, Barcelona y Palma se sitúan entre los mejores destinos del mundo para ejecutivos nómadas en la última edición del índice Executive Nomads de Savills. Málaga ocupa la primera posición en Europa y a nivel mundial solo es superada por Dubái y Abu Dabi. Barcelona y Palma, por su parte, se mantienen en los puestos sexto y séptimo del ranking, por detrás de Miami y Lisboa, y por delante de destinos como Barbados, el Algarve o Bali.