Tres chicas de la Revolución francesa: Élisabeth Vigée Le Brun, Joséphine de Beauharnais, y Thérésa Cabarrus

Frente a la opinión de los honorables miembros de la Asamblea Nacional, la Revolución francesa necesitó contar con las mujeres. Cierto es que Olympe de Gouges (1748-1793) recriminó a sus colegas y amigos que, a su parecer, actuaban más como hombres que como revolucionarios; por afirmaciones como esa fue llevada a la guillotina, aunque antes logró publicar en 1791 el manifiesto Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana...