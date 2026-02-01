Tres acusados con la pareja de Ayuso aceptan la conformidad, pendientes del desenlace de negociaciones entre González Amador y el fiscal

El letrado de tres de los acusados por emitir facturas falsas ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid, la cual está negociando con la defensa de Alberto González Amador para alcanzar un pacto que podría firmarse en marzo. Las diligencias en el caso de la causa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, están, según ha informado este periódico paralizadas desde que fuera dictado el auto de apertura de juicio oral en septiembre pasado, una parálisis que alcanza...