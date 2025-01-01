edición general
Los "trenes de la felicidad": el proyecto solidario que llevó a 70.000 niños pobres a vivir con familias acomodadas en Italia

En un intento por mejorar la situación de la infancia que vivía literalmente en la miseria, como ella, otros 70.000 niños pobres viajaron en tren a lo largo del país entre 1945 y 1952 para pasar una estancia con familias que tenían una mejor situación y podían darles -al menos por un periodo- una vida mejor. Es lo que se conoció en Italia como Treni della felicità, un plan organizado por la Unión de Mujeres Italianas y el Partido Comunista Italiano, y que supuso un esfuerzo por aliviar la situación de esa infancia golpeada.

| etiquetas: trenes de la felicidad , italia , posguerra , partido comunista italiano
