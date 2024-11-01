Un tren de Renfe procedente de Madrid llega a Santa Justa con un pequeño fuego

Según el relato de una testigo presencial que viajaba en el coche 6, la primera señal de alarma se produjo cuando el tren circulaba cerca de Córdoba. "Empezó a sonar una alarma y estuvo un rato sonando; después empezó a oler a quemado", explicó la pasajera. En ese momento, la mayoría de los viajeros no percibieron la gravedad de la situación, tomándoselo incluso con humor: "Unos al lado mía: 'Huele a quemado, huele a quemado. Pero con cachondeo y risa", recordó.