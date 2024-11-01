El tren de alta velocidad más rápido del mundo alcanza los 453 km/h en las pruebas previas a su puesta en servicio.(Eng)

El tren bala más rápido del mundo, el CR450, ha comenzado una serie de pruebas previas a su puesta en servicio en una línea de alta velocidad en China, alcanzando una velocidad de 453 kilómetros por hora con un solo tren. La serie CR450, diseñada para alcanzar una velocidad máxima de prueba de 450 km/h y una velocidad comercial de 400 km/h, se encuentra actualmente en fase de pruebas de homologación en la línea ferroviaria de alta velocidad que une la ciudad oriental de Shanghái con la ciudad occidental de Chengdu